Новое преступление террористов: Саладуха показала разрушенную школу парусного спорта в Одессе

Российские террористические войска продолжают уничтожать спортивную инфраструктуру Украины. В результате атаки российских дронов Одессы полностью разрушена детско-юношеская спортивная школа парусного спорта.

В ночь на 17 октября вражеские беспилотники атаковали Одессу. Одним из объектов, выбранных террористами, стала детско-юношеская школа парусного спорта.

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Россияне уничтожают спорт в Украине

В результате взрыва смертоносного заряда "Шахедов" разрушено здание школы, а также лодки, на которых занимались юные спортсмены.

Народная депутат Украины и чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Саладуха прокомментировала преступление террористов. Она отметила, что разрушенная спортивная школа стала очередным доказательством того, что допускать российских атлетов в международные турниры нельзя.

"Новое преступление рашистов. В Одессе разрушена детско-юношеская школа парусного спорта.

Это еще одно доказательство, что возвращать россиян и белорусов в большой спорт нельзя. Только деоккупация наших земель и компенсация всех убытков может быть для этого предпосылкой.

Обязательно отстроим этот знаковый спортивный объект. А сегодня все усилия прилагаем для победы", – написала Саладуха.

Отметим, что в школе парусного спорта занимались 150 детей от 6 до 18 лет. Выпускники школы не раз становились победителями и призерами всеукраинских и международных соревнований.