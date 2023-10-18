У ніч на 17 жовтня ворожі безпілотники атакували Одесу. Одним з об'єктів, який обрали терористи, стала дитячо-юнацька школа вітрильного спорту.

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Росіяни знищують спорт в Україні

Від вибуху смертоносного заряду "Шахедів" зруйнована будівля школи, а також човни, на яких займалися юні спортсмени.

Народна депутатка України та чемпіонка світу з легкої атлетики Ольга Саладуха прокоментувала злочин терористів. Вона зазначила, що зруйнована спортивна школа стала черговим доказом того, що допускати російських атлетів до міжнародних турнірів не можна.

"Новий злочин рашистів. В Одесі зруйнована дитячо-юнацька школа вітрильного спорту.

Це ще один доказ того, що повертати росіян та білорусів у великий спорт не можна. Лише деокупація наших земель та компенсація усіх збитків може бути для цього передумовою.

Обов'язково відбудуємо цей знаковий спортивний об'єкт. А сьогодні усі зусилля спрямовуємо для перемоги", – написала Саладуха.

Зазначимо, що в школі вітрильного спорту займалися 150 дітей віком від 6 до 18 років. Випускники школи неодноразово ставали переможцями та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань.