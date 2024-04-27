Воронки на поле и разбитые трибуны: российские захватчики обстреляли стадион в Никополе

Российские оккупанты ежедневно наносят удары по Никополю. От обстрелов террористов уничтожается гражданская инфраструктура города.

В пятницу, 26 апреля, русские террористы из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. Пострадали 9-летний мальчик и 42-летний мужчина.

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Очередное преступление россиян

Кроме того, в результате обстрела были повреждены жилые дома, газопровод и стадион "Электрометаллург". На видео, которое было опубликовано в телеграмм-канале "Днепр Оперативный", видны воронки от снарядов на футбольном поле, поврежденные административные здания, трибуны.

Видео разрушений стадиона "Электрометаллург"

Что известно о стадионе в Никополе