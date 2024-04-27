В пятницу, 26 апреля, русские террористы из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. Пострадали 9-летний мальчик и 42-летний мужчина.
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Очередное преступление россиян
Кроме того, в результате обстрела были повреждены жилые дома, газопровод и стадион "Электрометаллург". На видео, которое было опубликовано в телеграмм-канале "Днепр Оперативный", видны воронки от снарядов на футбольном поле, поврежденные административные здания, трибуны.
Видео разрушений стадиона "Электрометаллург"
Что известно о стадионе в Никополе
- Отметим, что стадион "Электрометаллург" был построен в 1972 году. Он расположен в парковой зоне города вблизи Каховского водохранилища.
- Стадион вмещает 7200 зрителей. До войны на нем проходили матчи Первой и Второй лиг с участием местных клубов Никополь и Металлург.
- Из-за полномасштабной войны команда приостановила выступления на профессиональном уровне, но в городе продолжает функционировать детско-юношеская футбольная школа.