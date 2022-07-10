Окупанти забрали життя у 20-річної спортсменки
Зранку 9 липня російські окупанти обстріляли мікрорайон Інгулець у Кривому Розі. 41-річна жінка загинула на місці, а поранених батька та дочку Курдель госпіталізували до лікарні.
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На жаль, дівчину врятувати не вдалося.
20-річна дівчина тренувалася на спортмайданчику зі своїм батьком, коли прилетів снаряд із реактивних систем залпового вогню.
За інформацією gorsovet.com.ua з посиланням на очевидців, у 43-річного чоловіка були видимі ознаки поранень, а у дівчини ні. Вона сиділа біля паркану і була дуже бліда. Перехожі до приїзду медиків надали першу допомогу постраждалим.
У лікарні з'ясувалося, що у Дар'ї осколками зачеплені серце та печінка. Дівчина померла в реанімації.
У момент обстрілу Дар’я разом з батьком тренувалися на спортивному майданчику.
Разом із мамою Дар'я вела студію танців на пілоні в Інгульці. Свого часу вона виграла чемпіонат України у цьому виді спорту. Навчалася у Криворізькому юридичному професійному коледжі.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу
- росіяни атакували передмістя Кривого Рогу під вечір 9 липня. Приліт стався у районі Радушного.
- Інтенсивно обстрілювати місто почали після візиту Зеленського 8 липня. Окупанти прицільно били по житлових кварталах з реактивних систем залпового вогню "Град". Згодом також випустили на Інгулецький район 10 ракет. Снаряди, зокрема, пошкодили школу та кілька будинків.