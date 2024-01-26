23 января российские террористы в очередной раз обстреляли ракетами мирных людей. Среди пострадавших зданий был спортивный комплекс "Укрзализныци".

По теме В результате обстрела Киева поврежден спортивный комплекс Укрзализныци: фото разрушений

Там же находится база и стадион футбольного клуба второй лиги Локомотив. Тогда сообщений о смерти не было, но троих человек госпитализировали.

К несчастью, все же без жертв не обошлось. В больнице погиб бывший спортсмен Михаил Донской. Он был госпитализирован в критическом состоянии, а позже впал в кому.

Из нее он, к сожалению, так и не вышел. Знакомые Михаила рассказывают, что он раньше был профессиональным пауэрлифтером. Кроме того, мужчина постоянно посещал спорткомплекс "Локомотив" и был болельщиком этой футбольной команды.

Читайте также Навсегда в строю: на фронте погиб известный фанат Динамо Дмитрий Иванов

Отметим, что после 17-ти туров во Второй лиге "железнодорожники" занимают 11 место., имея в своем активе 15 баллов. Расстояние до зоны плей-офф за переход в Первую лигу составляет 20 очков.

Вечная память всем украинцам, ставших жертвами российской военной агрессии...