23 січня російські терористи в черговий раз обстріляли ракетами мирних людей. Серед постраждалих будівель була спортивний комплекс "Укрзалізниці".

До теми Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці: фото руйнувань

Там же знаходиться база та стадіон футбольного клубу Другої ліги Локомотив. Тоді повідомлень про смерті не було, але трьох людей госпіталізували.

На жаль, все ж без жертв не обійшлось. У лікарні загинув колишній спортсмен Михайло Донський. Він був госпіталізований у критичному стані, а пізніше впав у кому.

З неї він, на жаль, так і не вийшов. Знайомі Михайла розповідають, що він раніше був професійним пауерліфтером. Крім того, чоловік постійно відвідував спорткомплекс "Локомотив" та був вболівальником цієї футбольної команди.

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Відзначимо, що після 17-ти турів у Другій лізі "залізничники" посідають 11 місце, маючи в своєму активі 15 балів. Відстань до зони плей-оф за перехід у Першу лігу становить 20 очок.

Вічна пам'ять всім українцям, які стали жертвами російської військової агресії...