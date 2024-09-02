Гореть вам в аду, – экс-хоккеист сборной Украины отреагировал на обстрел Дворца спорта в Харькове

Вчера, 1 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Во время массированного обстрела города среди пострадавших объектов оказался местный дворец спорта.

Уроженец Харькова и экс-хоккеист сборной Украины, Алексей Лазаренко, высказался относительно обстрела родного города. Отметим, что сейчас экс-спортсмен военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Читайте также Хоккеист национальной сборной Украины отреагировал на ракетный удар по Дворцу спорта в Харькове

Экс-хоккеист о ракетном обстреле Харькова

В своих соцсетях Лазаренко рассказал о том, как в детстве почти жил во Дворце спорта. Именно в нем он начинал свой путь в хоккее.

Ублюдки рода человеческого, узкие ублюдки сегодня его уничтожили, по нему прилетело 6 ракет. Пора понять и принять: или мир уничтожит этот хлам грязнодупый, эту криворукую нацию, которая не имеет ничего своего, или они, как трупоеды, будут пожирать и уничтожать все живое, потому что по сути, эти у***** ничего другого не умеют. Там где они, везде разруха и смерть. Мы выстоим, победим и отстроим. Гореть вам в аду, узькие ублюдки. Слава ВСУ, Слава Украине!,

– написал Лазаренко.

Напомним, что россияне нанесли четыре ракетных удара по Дворцу спорта. Здание восстановлению не подлежит.

Разрушенный Дворец спорта в Харькове/ Фото из фейсбука хоккеиста

Алексей Лазаренко, воспитанник харьковской школы хоккея. За свою профессиональную карьеру 48-летний хоккеист выступал за Динамо, Шикутими Сагененс, Валь-д'Ор Форерс, Спартак, Амур, Крылья Советов, Нью-Гейвен Найтс, Барвинок.