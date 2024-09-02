Уродженець Харкова та ексхокеїст збірної України, Олексій Лазаренко, висловився щодо обстрілу рідного міста. Зазначимо, що наразі ексспортсмен військовослужбовець Збройних Сил України.

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Ексхокеїст про ракетний обстріл Харкова

У своїх соцмережах Лазаренко розповів про те, як у дитинстві майже жив у Палаці спорту. Саме у ньому він розпочинав свій шлях у хокеї.

Виродки роду людського, узькі виродки сьогодні його знищили, по ньому прилетіло 6 ракет. Пора зрозуміти і прийняти: або світ знищить цей непотріб бруднодупий, цю криворуку націю, яка не має нічого свого, або вони, як трупоїди, пожиратимуть і знищуватимуть усе живе, бо по суті, ці у***** нічого іншого не вміють. Там де вони, скрізь розруха і смерть. Ми вистоїмо, переможемо і відбудуємо. Горіти вам у пеклі, узькі виродки. Слава ЗСУ, Слава Україні!,

– написав Лазаренко.

Нагадаємо, що росіяни завдали чотири ракетних удару по Палацу спорту. Будівля відновленню не підлягає.

Зруйнований Палац спорту у Харкові/ Фото з фейсбуку хокеїста

Олексій Лазаренко, вихованець харківської школи хокею. За свою професійну кар'єру 48-річний хокеїст виступав за Динамо, Шікутімі Сагененс, Валь-д'Ор Форерс, Спартак, Амур, Крила Рад, Нью-Гейвен Найтс, Барвінок.