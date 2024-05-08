Ребята просто играли в футбол: в Харькове от обстрела россиян по спортплощадке пострадали дети

Российская армия продолжает террор мирного населения Украины. В результате артиллерийского обстрела оккупантов пострадали дети, которые были на спортивной площадке.

Днем 8 мая российская захватническая армия обстреляла Салтовский район Харькова. В результате взрывов пострадали семь человек, в том числе четверо детей.

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Очередное преступление России

Объектом для обстрела россияне выбрали спортивную площадку на территории одной из школ. На момент удара ребята просто играли в футбол.

Серьезные повреждения получили трое юношей (13 – 15 лет) и 8-летняя девочка. Двое пострадавших ребят в крайне тяжелом состоянии, а девочка и еще один парень – в среднем.

Фото последствий обстрела спортплощадки / фото Харьковская ОГА

Сейчас дети находятся в медучреждениях города. Врачи борются за их жизни.

Россияне уничтожают украинский спорт