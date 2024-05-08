Ребята просто играли в футбол: в Харькове от обстрела россиян по спортплощадке пострадали дети
Российская армия продолжает террор мирного населения Украины. В результате артиллерийского обстрела оккупантов пострадали дети, которые были на спортивной площадке.
Днем 8 мая российская захватническая армия обстреляла Салтовский район Харькова. В результате взрывов пострадали семь человек, в том числе четверо детей.
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Очередное преступление России
Объектом для обстрела россияне выбрали спортивную площадку на территории одной из школ. На момент удара ребята просто играли в футбол.
Серьезные повреждения получили трое юношей (13 – 15 лет) и 8-летняя девочка. Двое пострадавших ребят в крайне тяжелом состоянии, а девочка и еще один парень – в среднем.
Фото последствий обстрела спортплощадки / фото Харьковская ОГА
Сейчас дети находятся в медучреждениях города. Врачи борются за их жизни.
Россияне уничтожают украинский спорт
- Напомним, что страна-агрессор системно обстреливает гражданские объекты, прикрываясь лживыми заявлениями о мифических наемниках и инструкторах НАТО.
- 2 мая россияне сбросили КАБы на спортивный зал в Дергачах на Харьковщине. На момент удара там занимались дети и тренеры, которые получили повреждения различной степени тяжести.
- В начале апреля оккупанты повредили базу футбольного клуба Днепр-1.
- Всего с начала полномасштабного вторжения России пострадали более 500 объектов спортивной инфраструктуры. Из них более 100 полностью уничтожены.
- На российско-украинской войне погибло более 400 украинских спортсменов. К сожалению, это число постоянно растет.