Вдень 8 травня російська загарбницька армія обстріляла Салтівський район Харкова. Внаслідок вибухів постраждали семеро людей, в тому числі четверо дітей.

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Черговий злочин Росії

Об'єктом для обстрілу росіяни обрали спортивний майданчик на території однієї зі шкіл. На момент удару хлопці просто грали у футбол.

Серйозні ушкодження отримали троє юнаків (13 – 15 років) та 8-річна дівчинка. Двоє постраждалих хлопців у вкрай важкому стані, а дівчинка та ще один хлопець – у середньому.

Фото наслідків обстрілу спортмайданчика / фото Харківська ОДА

Наразі діти знаходяться у медзакладах міста. Лікарі борються за їхні життя.

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