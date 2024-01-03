Украинский комментатор во время трансляции матча стал свидетелем атаки по Харькову

Павел Посохов работал в прямом эфире на матче Валенсия – Вильярреал прямо из дома в Харькове. Именно во время игры оккупанты нанесли удар по его городу.

Во вторник, 2 января, в Ла Лиге состоялся матч с участием Валенсии, которая в левантийском дерби обыграла Вильярреал (3:1). Этот матч показывался на ресурсе Megogo, являющемся официальным транслятором чемпионата Испании в Украине.

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Комментирование во время войны

Комментатором игры был Павел Посохов, работавший дистанционно из Харькова. В начале встречи с ним чуть не случилось трагическое событие, о чем рассказал его коллега Сергей Лукьяненко.

Во время стартовых минут матча российские террористы нанесли удар по Харькову ракетой С-300, выпущенной из Белгорода. Прилет произошел в другом районе города от дома, где живет Посохов и откуда он вел трансляцию. Впрочем, взрыв был очень хорошо слышен..

Комментировать в Украине – это брать паузу во время матча не потому, что нужно перевести дух, а потому, что за окном взрывы ракет. Не мог понять или комментировать, или бежать к ребенку и вообще смотреть, все хорошо с другой стороной квартиры. К счастью, сын спокойно смотрел мультики и ничего не заметил. С квартирой все хорошо, а Паша еще и накомментировал Яремчуку на гол. Мораль в этой истории одна – донатьте нашим военным,

– написал у себя в телеграм-канале Сергей Лукьяненко.

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Отметим, что украинец Роман Яремчук вышел с первых минут Валенсии и уже на четвертой минуте открыл счет. Для нашего нападающего это дебютный мяч в чемпионате Испании.

Турнирное положение в Ла Лиге