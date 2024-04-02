В результате атаки "Шахедами" пострадала тренировочная база клуба УПЛ: фото разрушений

После начала полномасштабного вторжения российские военные ежедневно атакуют мирные города Украины. Они обстреливают не только прифронтовые населенные пункты, но и терроризируют территории, которые находятся в тылу.

В ночь с 1 на 2 апреля состоялась очередная атака “Шахедами” на Украину. На этот раз основной целью врага была Днепропетровская область.

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Очередная поврежденная спортивная инфраструктура

Воздушные силы сбили большинство беспилотников, однако полностью избежать разрушений в результате атаки не удалось. Одним из объектов, который пострадал стала тренировочная база, которую арендует Днепр-1.

Вследствие ночной воздушной атаки на Днепропетровскую область разрушениям подверглась тренировочная база СК Днепр-1. К счастью обошлось без жертв. Существенно поврежден крытый манеж, площадки с искусственным покрытием, офисные и технические помещения. Все повреждения были задокументированы, и в дальнейшем будет происходить их оценка и ремонтные работы,

– говорится в сообщении Днепра-1.

Последствия разрушений тренировочной базы Днепра-1 после атаки россиян / Фото с сайта клуба

Напомним, что только на прошлой неделе враг также полностью разрушил спортивный зал в Киеве и общежитие спортивного колледжа в Харькове. Но Томас Бах и в дальнейшем будет рассказывать, что россияне должны участвовать в Олимпиаде-2024. Сюр...

. Сейчас Днепр-1 занимает третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Следующий матч команда Юрия Максимова сыграет 9 апреля против Зари. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.