В начале апреля вражеская армия атаковала Днепропетровскую область. Целью террористов были объекты критической инфраструктуры. В результате атаки “шахидов” пострадала тренировочная база, которую арендует Днепр-1.

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Береза: Все моменты с попаданием "шахедов" задокументированы

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал последствия разрушений.

К сожалению, наша база находится неподалеку от объекта критической инфраструктуры. Мы сначала войны привязаны к тому, что объект критической инфраструктуры постоянно атакуется рукож*пыми ублюдками,

– отметил Береза.

По его словам, на базе тренируется не только основа "спортклубовцев", но также женская, юношеские и детские команды общества.

"Эта организация ублюдков пытается попасть в объект инфраструктуры, при этом попадает то в жилой дом в Днепре, то в спортивную базу, где тренируются дети, девушки, спортсмены – не только взрослая команда Днепра-1 играет.

Моменты, которые были связаны с попаданием "шахедов" задокументированы, потому что на сегодня владельцем базы является государство через "ПриватБанк". Мы арендуем это все у государства. Рукож*писть уродов, с которыми мы воюем, увидела не только наша страна, а и весь мир", – рассказал Береза.

Несмотря на разрушения на базе Днепр-1 продолжает тренировочный процесс и готовится к предстоящим поединкам.

К слову. В 23-м туре Днепр-1 на своем поле сыграл вничью с луганской Зарей (2:2). Команда Юрия Максимова занимает четвертое место в турнирной таблице и ведет борьбу за медали чемпионата.