На початку квітня ворожа армія атакувала Дніпропетровську область. Ціллю терористів були об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки "шахідів" постраждала тренувальна база, яку орендує Дніпро-1.

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Береза: Усі моменти з влучанням "шахедів" задокументовані

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза прокоментував наслідки руйнувань.

На жаль, наша база знаходиться неподалік від об'єкта критичної інфраструктури. Ми спочатку війни прив'язані до того, що об'єкт критичної інфраструктури постійно атакується рукож*пими виродками,

– зазначив Береза.

За його словами, на базі тренується не лише основа "спортклубівців", але також жіноча, юнацькі та дитячі команди товариства.

"Ця організація виродків намагається поцілити в об'єкт інфраструктури, при цьому влучає то в житловий будинок в Дніпрі, то в спортивну базу, де тренуються діти, дівчата, спортсмени – не тільки доросла команда Дніпра-1 грає.

Моменти, які були пов'язані з влучанням "шахедів" задокументовані, тому що на сьогодні власником бази є держава через "ПриватБанк". Ми орендуємо це все у держави. Рукож*пість виродків, з якими ми воюємо, побачила не тільки наша країна, а і весь світ", – розповів Береза.

Попри руйнування на базі Дніпро-1 продовжує тренувальний процес та готується до майбутніх поєдинків.

До слова. У 23-му турі Дніпро-1 на власному полі зіграв внічию з луганською Зорею (2:2). Команда Юрія Максимова займає четверте місце в турнірній таблиці та веде боротьбу за медалі чемпіонату.