Обошлось без серьезных последствий: состояние здоровья Шведа после тяжелого столкновения

Во время четвертьфинала поединка Кубка Бельгии украинский полузащитник Мехелена Маряна Швед столкнулся с вратарем Эйпена и потерял сознание. Футболист получил сотрясение мозга, ушибы легких и уха.

Состояние здоровья Шведа после столкновения

СМИ отмечают, что все обошлось без серьезных последствий из-за полученных повреждений. Состояние украинского футболиста уже не вызывает опасений.

Подробнее Марьян Швед потерял сознание во время матча: в каком состоянии находится футболист

Однако полузащитник не сыграет в матче против Серен Юнайтед, который состоится 27-го декабря.

По данным источника, Швед ближайшие дни во время паузы в чемпионате Бельгии проведет в Европе, восстанавливаясь после повреждений. Футболист не поедет на новогодние праздники в Украину.

Жуткое столкновение

Швед пострадал во время поединка 1/4 финала Кубка Бельгии против Эйпена. Футболист провел на поле всего 5 минут.

Марян столкнулся с голкипером соперников. После этого украинец потерял сознание.

После матча у Шведа диагностировали ушиб головы и ребер и отправили в больницу.

Мехелен выкупил контракт Марьяна Шведа у шотландского Селтика, и он принадлежит бельгийскому клубу до 30 июня 2024 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 1 миллион евро.

В этом сезоне Швед сыграл в 18 матчах Мехелена. Он отметился дома забитыми мячами и одной результативной передачей.