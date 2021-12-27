Обошлось без серьезных последствий: состояние здоровья Шведа после тяжелого столкновения
Источник:meta-ratings.com.ua
Во время четвертьфинала поединка Кубка Бельгии украинский полузащитник Мехелена Маряна Швед столкнулся с вратарем Эйпена и потерял сознание. Футболист получил сотрясение мозга, ушибы легких и уха.
Состояние здоровья Шведа после столкновения
СМИ отмечают, что все обошлось без серьезных последствий из-за полученных повреждений. Состояние украинского футболиста уже не вызывает опасений.
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Однако полузащитник не сыграет в матче против Серен Юнайтед, который состоится 27-го декабря.
По данным источника, Швед ближайшие дни во время паузы в чемпионате Бельгии проведет в Европе, восстанавливаясь после повреждений. Футболист не поедет на новогодние праздники в Украину.
Жуткое столкновение
- Швед пострадал во время поединка 1/4 финала Кубка Бельгии против Эйпена. Футболист провел на поле всего 5 минут.
- Марян столкнулся с голкипером соперников. После этого украинец потерял сознание.
- После матча у Шведа диагностировали ушиб головы и ребер и отправили в больницу.
В этом сезоне Швед сыграл в 18 матчах Мехелена. Он отметился дома забитыми мячами и одной результативной передачей.