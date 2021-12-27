Стан здоров'я Шведа після зіткнення

ЗМІ зазначають, що все обійшлося без серйозних наслідків через отримані ушкодження. Стан українського футболіста вже не викликає побоювань.

Детальніше Мар'ян Швед втратив свідомість під час матчу: в якому стані перебуває футболіст

Проте півзахисник не зіграє у матчі проти Серен Юнайтед, що відбудеться 27-го грудня.

За даними джерела, Швед найближчі дні під час паузи в чемпіонаті Бельгії проведе в Європі, відновлюючись після пошкоджень. Футболіст не їхатиме на новорічні свята в Україну.

Моторошне зіткнення

Швед постраждав під час поєдинку 1/4 фіналу Кубка Бельгії проти Ейпена. Футболіст провів на полі лише 5 хвилин.

Марян зіткнувся з голкіпером суперників. Після цього українець втратив свідомість.

Після матчу в Шведа діагностували забій голови та ребер та відправили до лікарні.

До слова. Мехелен викупив контракт Мар'яна Шведа у шотландського Селтіка, і він належить бельгійському клубу до 30 червня 2024 року. Німецький портал Transfermarkt оцінює українця у 1 мільйон євро.

У цьому сезоні Швед зіграв у 18 матчах Мехелена. Він відзначився вдома забитими м’ячами та однією результативною передачею.