Голевая феерия во время ливня: Заря вырвала победу в Оболони в результативном матче – видео

Матч в Киеве между Оболонью и Зарей открыл программу 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Дождливая погода оказала существенное влияние на конечный результат поединка.

Оболонь – Заря 2:4

Голы: Суханов, 20, 27 (пен.) – Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88 (пен.)

Безвыигрышная серия бронзового призера прошлого чемпионата длится уже пять игр. "Пивовары" в последнее время демонстрируют очень уверенную игру, пишет 24 Канал.

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Дубль Суханова не помог "пивоварам"

Гости очень оживленно начали матч. Уже на 5-й минуте панамский форвард Зори Герреро отправил мяч в сетку ворот Рыбки. Однако "пивовары" не сникли с таким ходом событий.

На 20-й минуте Суханов нанес удар издали, с которым не сумел справиться голкипер Зари Турбаевский. Дождливая погода сыграла в пользу владельцев.

Киевляне продолжали давить на ворота луганчан. Результатом этого стала ошибка Вантуха, сфолившего на Нагиеве. Арбитр указал на одиннадцатиметровый, который реализовал Суханов, оформив дубль.

Однако на этом голы не завершились. В конце первого тайма Герреро вернул статус-кво во встрече.

Вторая половина игры не была столь результативной. В середине тайма защитник Зори Батагов удачно сыграл на добивании и вывел команду Кривенцова вперед.

А победную точку поставил вингер "мужиков" Антюх, реализовавший пенальти. В итоге луганчане одержали победу со счетом 4:2.

Благодаря этой победе Заря сумела прервать свою безвыигрышную серию из 5 матчей и улучшить турнирное положение. Подопечные Кривенцова в 9 матчах набрали 9 очков и поднялись на 13 место.

"Пивовары" потерпели первое поражение в последних четырех матчах. Команда Иващенко удержалась на 10-й строчке таблицы.

Видеообзор матча Оболонь – Заря