Оболонь – Зоря 2:4

Голи: Суханов, 20, 27 (пен.) – Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88 (пен.)

Безвиграшна серія бронзового призера минулого чемпіонату триває вже п'ять ігор. Натомість "пивовари" останнім часом демонструють дуже впевнену гру, пише 24 Канал.

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Дубль Суханова не допоміг "пивоварам"

Гості дуже жваво розпочали матч. Вже на 5-й хвилині панамський форвард Зорі Герреро відправив м'яч у сітку воріт Рибки. Проте "пивовари" не знітилися з таким перебігом подій.

На 20-й хвилині Суханов завдав удару здалеку, з яким не зумів впоратися голкіпер Зорі Турбаєвський. Дощова погода зіграла на користь господарів.

Кияни продовжували тиснути на ворота луганців. Результатом цього стала помилка Вантуха, який сфолив на Нагієві. Арбітр вказав на одинадцятиметровий, який реалізував Суханов, оформивши дубль.

Проте на цьому голи не завершилися. Наприкінці першого тайму Герреро повернув статус-кво у зустрічі.

Друга половина гри не була такою результативною. В середині тайму захисник Зорі Батагов вдало зіграв на добиванні та вивів команду Кривенцова вперед.

А переможну крапку поставив вінгер "мужиків" Антюх, який реалізував пенальті. У підсумку луганці здобули перемогу з рахунком 4:2.

Завдяки цій перемозі Зоря зуміла перервати свою безвиграшну серію з 5 матчів та покращити турнірне становище. Підопічні Кривенцова в 9 матчах набрали 9 очок та піднялися на 13 місце.

"Пивовари" зазнали першої поразки в останніх чотирьох матчах. Команда Іващенка втрималася на 10-й сходинці таблиці.

Відеоогляд матчу Оболонь – Зоря