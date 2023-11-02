Кто будет последним полуфиналистом Кубка Украины: онлайн-трансляция матча Оболонь – Ворскла

В четверг, 2 ноября, продолжится розыгрыш Кубка Украины-2023/2024. В этот день Оболонь будет принимать Ворсклу в рамках четвертьфинала.

Оболонь и Ворскла будут определять последнего полуфиналиста Кубка Украины-2023/2024. Четвертьфинальную встречу можно просмотреть непосредственно на сайте 24 Канала. Начало матча 2 ноября в 17:00.

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Кто прекратит свои выступления в Кубке

Это будет первая встреча этих коллективов в текущем сезоне-2023/2024. Через тур команды встретятся в рамках УПЛ в этом году.

Оболонь на прошлом этапе совершила сенсацию, обыграв киевское Динамо 1:0. Единственный и победный гол в этой встрече забил Сергей Суханов.

Что касается Ворсклы, то полтавский клуб в 1/8 финала Кубка Украины разгромил на выезде Металлист 1925 – 0:3.

30 октября и 1 ноября определились первые два участника полуфиналов кубкового розыгрыша: Шахтер без проблем разгромил перволиговую Викторию 0:3, а Черноморец тоже без труда справился с луганской Зарей 4:1.

2 ноября в 15:00 свой четвертьфинальный матч сыграют Полесье и Александрия.

Оболонь – Ворскла: онлайн-трансляция Кубка Украины