Оболонь та Ворскла визначатимуть останнього півфіналіста Кубка України-2023/2024. Чвертьфінальну зустріч можна переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу. Початок матчу 2 листопада о 17:00.

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Хто припинить свої виступи у Кубку

Це буде перша зустріч цих колективів у поточному сезоні-2023/2024. Аж через тур команди зустрінуться у рамках УПЛ цього року.

Оболонь на минулому етапі створила сенсацію, обігравши київське Динамо 1:0. Єдиний та переможний гол у тій зустрічі забив Сергій Суханов.

Щодо Ворскли, то полтавський клуб в 1/8 фіналу Кубка України розгромив на виїзді Металіст 1925 – 0:3.

30 жовтня та 1 листопада визначились перші два учасники півфіналів кубкового розіграшу: Шахтар без проблем розгромив першолігову Вікторію 0:3, а Чорноморець теж без труднощів впорався із луганською Зорею 4:1.

2 листопада о 15:00 свій чвертьфінальний матч зіграють Полісся та Олександрія.

Оболонь – Ворскла: онлайн-трансляція Кубка України