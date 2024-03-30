Бенефис экс-карпатовцев: Шахтер благодаря голам Шведа и Сикана разобрался с Оболонью - видео

Поединок в Киеве между Оболонью и Шахтером открывал программу 22-го тура УПЛ. "Горняки" без особых проблем разобрались с "пивоварами", благодаря результативным действиям воспитанников Карпат.

Оболонь – Шахтер 0:3

Голы: Сикан, 16, Швед, 45+1, 90+1

Удаление: Суханов, 45+5

После международной паузы возобновился чемпионат Украины. В субботу, 30 марта, состоялся матч 22-го тура между Оболонью и Шахтером, пишет 24 Канал.

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Феерия Шведа и хладнокровие Сикана

Соперники расположились на диаметрально противоположных ступенях турнирной таблицы. Оболонь ведет борьбу за выживание в элитном дивизионе. А вот Шахтер лидирует в чемпионской гонке. Поэтому потеря очков не была в интересах ни одной из команд. Однако разница в классе сказалась на результате.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич в старте выпустил дуэт экс-карпатовцев – Даниила Сикана и Марьяна Шведа. Именно они создали больше всего проблем "пивоварам".

На 16-й минуте встречи Швед отдал пас на Сикана, который на скорости обыграл голкипера Оболони Кичака и закатил мяч в пустые ворота.

В конце первого тайма отличился уже Марьян, который воспользовался ошибкой Лукьянчука и с помощью рикошета во второй раз наказал хозяев поля.

Активность Шведа очень донимала игроков Оболони. В компенсированное к первому тайму время Суханов грубо сыграл против вингера "горняков", за что получил красную карточку.

Во втором тайме игра несколько успокоилась. "Горняки" продолжали контролировать ход поединка, но не форсировали событий. Финальную точку в поединке поставил все тот же Швед, оформив дубль.

Видео голв Сикана и Шведа

В итоге арбитр зафиксировал победу Шахтера со счетом 3:0.

Шахтер продолжает лидировать в турнирной таблице. В активе "горняков" 46 очков в 20 матчах.

Оболонь осталась на 13-й строчке. У команды Валерия Иващенко 18 баллов в 21 матче.

Видеообзор матча Оболонь – Шахтер