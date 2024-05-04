Битва за выживание обостряется: Оболонь благодаря форварду "молодежки" Украины победила ЛНЗ

Безвыигрышная серия киевской Оболони в чемпионате Украины длилась шесть матчей. В поединке против черкасского ЛНЗ "пивовары" сумели добыть желанные три очка.

Оболонь – ЛНЗ 1:0

Гол: Краснопир, 22

Четыре последних матча команда Валерия Иващенко завершила вничью. Однако без побед трудно рассчитывать на продолжение прописки в элитном дивизионе, пишет 24 Канал.

Читайте также Качели в Александрии: команда Ротаня упустила победу над Рухом несмотря на дубль Михайленко

Точный удар бомбардира обеспечил победу

В отличие от "пивоваров" черкасской команде не грозит вылет из УПЛ, а претенденты на еврокубки оторвались слишком далеко. Поэтому матч против Оболони не имел слишком большого значения для ЛНЗ.

Впрочем, именно подопечные Олега Дулуба создали первый опасный момент в матче. Мяч после удара Прядуна попал в стойку ворот.

Киевляне выдержали стартовое давление и постепенно перехватили инициативу. А на 22-й минуте Оболонь вышла вперед. Черненко сделал подачу с углового на Краснопира, который ударом головой отправил мяч в сетку ворот Кучеренко. Кстати, это шестой гол в сезоне форварда молодежной сборной Украины.

Во втором тайме гости пытались хотя бы сравнять счет. Однако столичная команда не допускала грубых ошибок в защите. В итоге команда Валерия Иващенко одержала победу со счетом 1:0.

Видеообзор матча Оболонь – ЛНЗ