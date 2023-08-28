Оболонь – Кривбасс 0:0

Кривбасс подходил к этому туру в статусе фаворита. Ведь криворожский клуб после 4 туров до их противостояния шел выше в турнирной таблице, чем Оболонь, хотя те играли на своем поле, сообщает 24 Канал.

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Однако не произошло так, как думалось. Хозяева создали больше остроты у ворот соперника, нанеся 10 ударов, 5 из которых были в рамку владений Клищука. Вместо этого команда Вернидуба пробила 6 раз и заставила голкипера Оболони Федоровского дважды по-настоящему вступать в игру.

В первом тайме команды запомнились разве двумя желтыми карточками. С нулями на табло коллективы ушли на отдых.

На "сухие" первые 45 минут тренеры обоих клубов отреагировали заменами, влив в игру "свежую кровь". Однако даже смены в составах обоих коллективов не принесли в матч голы.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью между Оболонью и Кривбассом. Оба коллектива добавили в свой актив по одному баллу.

Кривбасс после 5-ти туров с 8 очками идет 5-м, а Оболонь – 12-я, набрав 5 пунктов.

Напомним, что в рамках 5-го тура не состоялось сразу два поединка УПЛ. Днепр-1 и Динамо перенесли свои матчи против Руха и Вереса соответственно. Объяснение – выступления в еврокубках. Однако этого не сделала Заря, борющаяся за групповой раунд Лиги Европы.

К слову. В следующем 6-м туре УПЛ Кривбасс будет гостить на поле Колоса, а Оболонь померяется силами с еще одним дебютантом первенства Полесье, которое очень мощно начало сезон.