Оболонь – Кривбас 0:0

Кривбас підходив до цього туру у статусі фаворита. Адже криворізький клуб після 4 турів до їх протистояння йшов вище у турнірній таблиці, аніж Оболонь, хоча ті грали на власному полі, повідомляє 24 Канал.

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Однак не сталось так, як гадалось. Господарі створили більше гостроти біля воріт суперника, завдавши 10 ударів, 5 із яких були у рамку володінь Кліщука. Натомість команда Вернидуба пробила 6 разів та змусила голкіпера Оболоні Федорівського двічі по-справжньому вступати у гру.

У першому таймі команди запам'ятались хіба двома жовтими картками. Із нулями на табло колективи пішли на відпочинок.

На "сухі" перші 45 хвилин тренери обох клубів відреагували замінами, вливши у гру "свіжу кров". Однак навіть зміни у складах обох колективів не принесли у матч голи.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию між Оболонню та Кривбасом. Обидва колективи додали у свій актив по одному балу.

Кривбас після 5-ти турів із 8 очками йде 5-м, а Оболонь – 12-та, набравши 5 пунктів.

Нагадаємо, що у рамках 5-го туру не відбулось одразу два поєдинки УПЛ. Дніпро-1 та Динамо перенесли свої матчі проти Руха та Вереса відповідно. Пояснення – виступи у єврокубках. Однак цього не зробила Зоря, яка бореться за груповий раунд Ліги Європи.

До слова. У наступному 6-му турі УПЛ Кривбас гостюватиме на полі Колоса, а Оболонь поміряється силами із ще одним дебютантом першості Поліссям, яке дуже потужно розпочало сезон.