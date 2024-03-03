Первая победа за четыре матча: Днепр-1 одолел Оболонь в Киеве

На стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги между киевской Оболонью и Днепром-1. Днепряне прервали неудачную серию.

Оболонь – Днепр-1 – 0:1

Гол: Филиппов, 38

В рамках 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между киевской Оболонью и Днепром-1. Днепряне одержали минимальную победу благодаря голу Александра Филиппова.

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Днепр-1 возглавил турнирную таблицу УПЛ

В конце первого тайма "пивовары" оставили без опеки Сарапия во время подачи углового, и тот с близкого расстояния ассистировал головой Филиппову, который плечом забил в пустые ворота.

Днепр-1 одержал первую победу за последние четыре поединка. Днепряне благодаря этой победе вышли на первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав за 19 поединков 38 очков. Впрочем, Кривбасс, Динамо и Шахтер, которые позади, сыграли меньше матчей.

На следующей неделе, в 20-м туре УПЛ, киевская Оболонь, которая ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Украины, сыграет в гостях против криворожского Кривбасса, а Днепр-1 будет принимать львовский Рух.

Видеообзор матча Оболонь – Днепр-1 – 0:1