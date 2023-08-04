Ярмоленко забил 100-й гол в УПЛ, который стал дебютным по возвращении в Динамо: видео
Киевское Динамо сыграет с Оболонью в рамках 2-го тура УПЛ-2023/2024. Андрей Ярмоленко отличился первым голом по возвращении в киевский клуб.
В первом тайме болельщики у своих экранов увидели сразу три гола в исполнении двух коллективов. Сначала Ванат размочил нули на табло, а на 31-й минуте киевляне получили отличный шанс удвоить свое преимущество в счете, пишет 24 Канал.
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Символический гол Ярмоленко
Судья назначил пенальти в ворота Оболони. 11-метровый взялся выполнять Ярмоленко. Андрей уверенно забил второй гол киевлян в ворота хозяев.
Это первый гол Ярмоленко в официальном матче по возвращении в столичный клуб. Также Андрей забил свой юбилейный 100-й мяч в розыгрыше УПЛ.
Видео гола Ярмоленко с пенальти
До перерыва Оболони удалось отквитать один гол благодаря усилиям Черненко.
На 15-минутный отдых команды ушли с преимуществом Динамо в счете 1:3.
Напомним, что Ярмоленко вернулся в Динамо 1 июля 2023, подписав контракт до 30 июня 2025-го. Свой дебютный матч по возвращении в киевский клуб провел против Миная в первом туре нового сезона УПЛ.