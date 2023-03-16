Мудрик дороже Зинченко на 20 миллионов: Transfertmarkt обновил ценники на украинцев АПЛ

Авторитетный портал Transfertmarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге. Представители Украины значительно прибавили в своей стоимости.

Статус самого дорогого украинского футболиста уверенно удерживает Михаил Мудрик, подорожавший на 20 миллионов. Обновленная цена вингера Чесли теперь составляет 60 миллионов евро.

Читайте также С мыслями о родной Украине: Мудрик поразил патриотическими бутсами – красивое фото

Мудрик увеличил отрыв от Зинченко

Лидер лондонского Арсенала Александр Зинченко подорожал на 8 миллионов. Теперь его оценивают в 40 миллионов.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко остался на предыдущей планке – 22 миллиона. А вот стоимость еще не дебютировавшего в АПЛ новичка Борнмута Ильи Забарного увеличилась на 3 миллиона – до 18 миллионов евро.

Ценник игрока Брентфорда Егора Ярмолюк (400 тысяч евро) тоже не изменился, поскольку украинский хавбек продолжает играть за резервистов пчел.

Самым дорогим футболистом АПЛ остался форвард МанСити Эрлинг Холанд – 170 миллионов евро. В 110 миллионов портал оценивает двух игроков: вингера Арсенала Букайо Сака и его коллегу по амплуа из Манчестер Сити Фила Фодена.