Ястремская стала второй ракеткой Украины: обновленный рейтинг WTA после окончания Уимблдона-2024

Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Главным среди них бесспорно был травяной "мэйджор" в Лондоне.

Украину в одиночном разряде на Уимблдонском турнире представляли сразу 8 теннисисток, что является национальным рекордом. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в четвертьфинал, пишет 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских теннисисток

Несмотря на такой результат уроженка Одессы не смогла удержать свои позиции, ведь в прошлом году дошла до полуфинала. Она опустилась на 9 ступенек и сейчас расположилась на 30-м месте мирового рейтинга.

Ее перегнала Даяна Ястремская, которая закончила свои выступления после третьего круга турнира. Этого хватило, чтобы подняться на 25-ю позицию и стать второй ракеткой Украины.

Лидер национального рейтинга Марта Костюк сохранила 19-ю строчку. Также не изменилась позиция Ангелины Калининой – она 47-я.

Наибольший регресс среди украинок претерпела Леся Цуренко, которая не смогла защитить очки прошлогоднего Уимблдона, когда дошла до 1/8 финала. Она в первом круге уступила Варваре Грачевой, из-за чего потеряла 31 позицию – 90-е место.

Значительно улучшили свой рейтинг Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Екатерина Байндль и Катарина Завацкая, однако все они остаются вне топ-100.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

19. Марта Костюк – 2240 очков

25. Даяна Ястремская – 1860 (+2 позиции)

30. Элина Свитолина – 1750 (-9)

47. Ангелина Калинина – 1186

90. Леся Цуренко – 818 (-31)

105. Дарья Снигур – 704 (+25)

123. Юлия Стародубцева – 595 (+30)

169. Екатерина Байндль – 430 (+15)

179. Катарина Завацкая – 415 (+18)

В топ-10 мирового рейтинга также произошло несколько изменений. Финалистка Уимблдона Жасмин Паолини поднялась на рекордное для себя пятое место, а победительница соревнований Барбора Крейчикова ворвалась в десятку лучших. Маркета Вондроушова и Онс Жабер покинули топ-10.

Рейтинг WTA: топ-10