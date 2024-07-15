Ястремская стала второй ракеткой Украины: обновленный рейтинг WTA после окончания Уимблдона-2024
Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Главным среди них бесспорно был травяной "мэйджор" в Лондоне.
Украину в одиночном разряде на Уимблдонском турнире представляли сразу 8 теннисисток, что является национальным рекордом. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в четвертьфинал, пишет 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских теннисисток
Несмотря на такой результат уроженка Одессы не смогла удержать свои позиции, ведь в прошлом году дошла до полуфинала. Она опустилась на 9 ступенек и сейчас расположилась на 30-м месте мирового рейтинга.
Ее перегнала Даяна Ястремская, которая закончила свои выступления после третьего круга турнира. Этого хватило, чтобы подняться на 25-ю позицию и стать второй ракеткой Украины.
Лидер национального рейтинга Марта Костюк сохранила 19-ю строчку. Также не изменилась позиция Ангелины Калининой – она 47-я.
Наибольший регресс среди украинок претерпела Леся Цуренко, которая не смогла защитить очки прошлогоднего Уимблдона, когда дошла до 1/8 финала. Она в первом круге уступила Варваре Грачевой, из-за чего потеряла 31 позицию – 90-е место.
Значительно улучшили свой рейтинг Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Екатерина Байндль и Катарина Завацкая, однако все они остаются вне топ-100.
Украинки в топ-200 мирового рейтинга
- 19. Марта Костюк – 2240 очков
- 25. Даяна Ястремская – 1860 (+2 позиции)
- 30. Элина Свитолина – 1750 (-9)
- 47. Ангелина Калинина – 1186
- 90. Леся Цуренко – 818 (-31)
- 105. Дарья Снигур – 704 (+25)
- 123. Юлия Стародубцева – 595 (+30)
- 169. Екатерина Байндль – 430 (+15)
- 179. Катарина Завацкая – 415 (+18)
В топ-10 мирового рейтинга также произошло несколько изменений. Финалистка Уимблдона Жасмин Паолини поднялась на рекордное для себя пятое место, а победительница соревнований Барбора Крейчикова ворвалась в десятку лучших. Маркета Вондроушова и Онс Жабер покинули топ-10.
Рейтинг WTA: топ-10
- Ига Швьонтек (Польша) – 11 285 очков
- Коко Гофф (США) – 8173
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 7061
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 6376
- Жасмин Паолини (Италия) – 5518 (+2)
- Джессика Пегула (США) – 4665 (-1)
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4055 (+1)
- Мария Саккари (Греция) – 3925 (+1)
- Даниэль Коллинз (США) – 3702 (+2)
- Барбора Крейчикова (Чехия) – 3573 (+15)