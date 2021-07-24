Обновленный Олимпик официально назначил нового тренера

Украинский тренер Сергей Литовченко возглавил донецкий Олимпик. Трудовое соглашение рассчитано на один год.

В тренерский штаб специалиста вошли трое ассистентов: Виталий Розгон, Евгений Наумовец и Юрий Клименко.

Смотрите также У Олимпика будет новый президент и инвестор, – Владислав Гельзин

С 2018-го по 2021 год тренер возглавлял Днепр из Могилева, ереванский Локомотив и киевский ФК Рубикон, который выступает во Второй Лиге Украины.

Олимпик будет играть в Первой лиге

Донецкий Олимпик снялся с УПЛ. В заявлении на официальном сайте говорилось о том, что клуб прекращает свою деятельность. Но президент Олимпика Владислав Гельзин решил изменить мнение.

Сначала Олимпик снялся с УПЛ и не явился в Первую лигу. Но 12 июля ПФЛ получила письмо от Олимпика с просьбой включить их в розыгрыш Первой лиги. Хотя список команд и календарь турнира уже утвержден.