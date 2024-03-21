Стоимость Лунина выросла в два раза: Transfermarkt обновил цены на украинских легионеров Ла Лиги

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин совершил стремительный прогресс в трансферной стоимости. Также прибавили в цене Виктор Цыганков, Артем Довбик и Роман Яремчук.

Успешные выступления украинских легионеров в испанской Ла Лиге не остались без внимания экспертов портала Transfermarkt. После очередного обновления украинцы прибавили в цене.

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Цены украинцев в Ла Лиге

Самым дорогим украинцем в Ла Лиге остается форвард Жироны Артем Довбик. Несмотря на затяжную безголевую серию цена на нападающего выросла на два миллиона евро. Сейчас его стоимость составляет 30 миллионов евро.

Вингер Жироны Виктор Цыганков подорожал на 3 миллиона. Его ценник на Transfermarkt равен 28 миллионов евро.

Наибольшего прогресса достиг Андрей Лунин. Украинец стал основным голкипером "королевского клуба", выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Лунин подорожал сразу на 8 миллионов (50%). Теперь его трансферная стоимость составляет 16 миллионов. Отметим, что Андреq начинал сезон с ценником в 5 миллионов, а в декабре его стоимость выросла до 8.

Нападающий Валенсии Роман Яремчук забил в Ла Лиге 3 гола, в том числе мадридскому Реалу. Он подорожал на 1 миллион. Его стоимость составляет 4 миллиона евро.

Самые дорогие украинские футболисты в Ла Лиге

Артем Довбик (Жирона) – 30 миллионов евро

Виктор Цыганков (Жирона) – 28 миллионов евро

Андрей Лунин (Реал) – 16 миллионов евро

Роман Яремчук (Валенсия) – 4 миллиона евро