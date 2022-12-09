Кто такая Бриттни Грайнер и почему ее обменяли на самого известного "торговца смертью" Бута

Самым дискуссионным международным событием 8 декабря 2022 стал необычный обмен между США и Россией. Кремль, как и положено спонсору международного терроризма, вернул, пожалуй, самого известного вооруженного барона на планете, а США спасли из мордовских лагерей знаменитую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Обмен торговца смертью на спортсменку сразу же назвали неравноценным. 24 канал решил проанализировать, что кроется за этим странным обменом.

К теме Россия обменяла спортсменку на "торговца смертью" Виктора Бута: что о нем известно

Что известно о Викторе Буте Бут по прозвищу "торговец смертью" – бывший советский военный, отбывавший 25-летний тюремный срок в США по обвинению в сговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и предоставлении материальной поддержки террористической организации.



О нем даже когда-то сняли фильм "по мотивам", где российского оружейного барона сыграл тогда еще звездный Николас Кейдж. Волей сценаристов его герой вообще был одесситом. В отличие от реальных прототипов, герои киноленты Lord of War решали моральные дилеммы, а некоторые даже жертвовали собой. К настоящему Виктору Буту это не имеет никакого отношения, в его случае справедлива поговорка о горбатом и могиле. Так или иначе, но он вернулся на родину после 10 из 25 лет заключения, где его ждет почетная пенсия и традиционное для неудачливых кресло депутата Государственной думы.





Виктор Бут – он же "торговец смертью" / фото Getty Images Бут по прозвищу "торговец смертью" – бывший советский военный, отбывавший 25-летний тюремный срок в США по обвинению в сговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и предоставлении материальной поддержки террористической организации.О нем даже когда-то сняли фильм "по мотивам", где российского оружейного барона сыграл тогда еще звездный Николас Кейдж. Волей сценаристов его герой вообще был одесситом. В отличие от реальных прототипов, герои киноленты Lord of War решали моральные дилеммы, а некоторые даже жертвовали собой. К настоящему Виктору Буту это не имеет никакого отношения, в его случае справедлива поговорка о горбатом и могиле. Так или иначе, но он вернулся на родину после 10 из 25 лет заключения, где его ждет почетная пенсия и традиционное для неудачливых кресло депутата Государственной думы.Виктор Бут – он же "торговец смертью" / фото Getty Images

Россия давно пыталась вернуть своего агента, однако США были неумолимы. Москва предлагала отдать за Бута поначалу 15 американских граждан. Затем последовали слухи о предложении обмена на морпеха Пола Вилана, который прибыл на свою беду в Россию на свадьбу товарища и был обвинен в шпионаже, задержан с подозрительной флешкой (видимо, шпионы не знали об облачных сервисах). В конце концов, Бута обменяли на Бриттни Грайнер.

Что известно о Бриттни Грайнер

Если Бут – самый известный торговец оружием, то Бриттни – одна из самых известных баскетболисток мира.

Кто такая Бриттни Грайнер Играет на позиции центровой и делает эффектные слэмданк, ее рост 206 сантиметров, она обладательница немалого количества индивидуальных трофеев и уникальных для баскетболистки достижений. Она двукратная олимпийская чемпионка и 2-х разовая чемпионка мира, чемпионка женской NBA в составе "Финикс Меркюри" и двукратная чемпионка России в составе команды из Екатеринбурга.



В составе сборной США становилась олимпийской чемпионкой в 2016 и 2020. В 2014 году Грайнер в составе сборной США завоевала золотые медали чемпионата мира в Турции, а в 2018 – золото в Испании.





Бриттни Грайнер – одна из самых талантливых американских баскетболисток / фото Getty Images Играет на позиции центровой и делает эффектные слэмданк, ее рост 206 сантиметров, она обладательница немалого количества индивидуальных трофеев и уникальных для баскетболистки достижений. Она двукратная олимпийская чемпионка и 2-х разовая чемпионка мира, чемпионка женской NBA в составе "Финикс Меркюри" и двукратная чемпионка России в составе команды из Екатеринбурга.В составе сборной США становилась олимпийской чемпионкой в 2016 и 2020. В 2014 году Грайнер в составе сборной США завоевала золотые медали чемпионата мира в Турции, а в 2018 – золото в Испании.Бриттни Грайнер – одна из самых талантливых американских баскетболисток / фото Getty Images

Что делает Бриттни Грайнер, когда не сидит в российской тюрьме:

Что американская баскетболистка забыла в России

Женский баскетбол – не слишком прибыльный и популярный вид спорта. Даже в WNBA сложно заработать большие деньги, клубы дотационны и работают либо на перспективу, либо как имиджевый проект. В большинстве своем они являются "бедными родственниками" для мужской NBA, которая генерирует сверхприбыли.

Поэтому мировые звезды баскетбола (а это в основном американки) вынуждены в межсезонье ехать играть за границу. Та же Бриттни выступала за китайский клуб, а также заключала контракт с русским.

В России женский баскетбол также не прибыльный бизнес, однако через профессиональный спорт у россиян отмывают большие деньги олигархов, а на остальное реализуется проект пускания пыли в глаза Европе и миру. Российский спорт традиционно тратил большие деньги на звездных легионеров. Грайнер –именно такой "варяг".

К сожалению, многие спортсмены считают себя аполитичными и хотят банально заработать, поэтому едут даже в тоталитарное государство.

Случай Грайнер – не исключение. Даже после ее ареста и заключения не все иностранные спортсмены уехали из России и продолжили получать кровавые деньги и подвергать себя опасности стать следующим заложником российских террористов. И не только спортсмены – многие до сих пор ведут бизнес с Россией, а некоторые страны радостно принимают потенциальную или явную пятую колонну России у себя дома.

В России Грайнер пыталась быть своей. Даже зачем-то набила себе звезды на плечах, такие же как у русских зэков на зоне. Грайнер играла хорошо и, по-видимому, думала, что "спорт вне политики". Однако жестокая реальность в очередной раз опровергла этот тезис, которым часто прикрываются любители "легких денег", которые не хотят думать, а откуда эти деньги берутся.

Почему она оказалась в тюрьме

Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту столицы России 17 февраля 2022 года, куда она прилетела из США. В ее чемодане нашли гашишное масло в электронных сигаретах, которые свободно продаются в Нью-Йорке, однако считаются наркотиком в России.

на 0,702 грамма каннабиоидов легко могли закрыть глаза или традиционно для России "решить", если бы не время события.

Инцидент произошел за несколько дней до начала вторжения России в Украину, который в Москве был подан как часть глобального противостояния с так называемым "коллективным Западом" и "гендерами" во главе с "англосаксами".

Правовой нигилизм и выборочное правосудие являются признаком России, поэтому там 0,7 г гашишного масла – это страшная контрабанда. А нападение на суверенное государство – спецоперация, похищение людей и пытки и казни – "традиционные ценности".

Поэтому дело завели, не спустили на тормоза. Более того, процесс сделали показательным. Вопреки всему, российский суд дал спортсменке 9 лет колонии. сначала ее держали в СИЗО, а осенью этапировали в Мордовию и заставили носить ватник и кутаться в шаль.

Приедешь сюда? Молодец! Приезжай,

– именно так неизвестная сотрудница колонии №2 в поселке Явас в Мордовии прощалась с Бриттни Грайнер.

На кадрах прощания с Россией, которые показали местные пропагандисты, это выглядит довольно забавно, если абстрагироваться, вспомнить старые фильмы о шпионах и забыть, что Россия – это террористическое государство, где отсутствует правосудие, действуют жестокие репрессии, а тюрьмы являются "скрепой", как и гомофобия.

Почему возник такой громкий резонанс в США

Арест и заключение Бриттни Грайнер спровоцировали шквал недовольства в США. Дело в том, что Грайнер не только афроамериканка, но и открытая гомосексуалка, она официально замужем за другой женщиной и не скрывает этого.



Бриттни Грайнер – открытая представительница ЛГБТ / фото Getty Images

Этот факт сразу же превратил ее дело в политическое. Собственно, так и есть.

За короткий срок Бриттни стала символом в США началась целая кампания, целью которой стало освобождение спортсменки. Ее возглавили звездные баскетболисты-мужчины. Однако главной мишенью их критики стали не россияне, а власти США, в частности президент Байден.

Темнокожие американцы в большинстве традиционно голосуют за демократов, а потому для Белого Дома, когда дело получило огласку и по теме высказались такие суперзвезды, как Кайри Ирвинг и ЛеБрон Джеймс, освобождение Грайнер стало важным приоритетом и даже делом чести. Если летом США отказывались даже говорить о возможности обмена баскетболистки на Бута, то со временем риторика существенно изменилась.

Особенно после того, как Леброн Джеймс сказал, что на месте Бриттни "хорошо бы подумал, хочет ли вообще возвращаться в Америку". И хотя позже он несколько раз извинялся за эту фразу и давал ей более скромную трактовку, "жребий был брошен".

После ее освобождения из фактического плена тот же Леброн скажет о "большом дне" для Америки и объявит респект президенту Байдену. И хотя до президентских выборов еще далеко, кампания уже давно началась (по крайней мере, так считает главный оппонент Байдена – Дональд Трамп), а здесь не может быть мелочей.

Полагаю, это большой день для нас, американцев, вернувших Бриттни Грайнер домой. Ее присутствие в спортивном мире имеет большое значение. Ее жена скучала по ней. Семья скучала по ней. Ее клуб из Феникса отчаянно нуждается в ней. Она снова стала частью баскетбольного братства и сестринства. Это большой день для нас. Слава президенту,

– заявил Леброн Джеймс в эфире NFL on Prime после возвращения Грайнер.

Все ли довольны

Конечно, не все в США были рады такому обмену. В первую очередь критики президента Байдена и администрации демократов. Свои язвительные комментарии распространили симпатики Трампа, не сдержался даже его сын. Тот самый, который недавно был против оружия Украины.

Более адекватные персонажи формулировали свои претензии более осторожно, однако, с похожим смыслом – как можно было менять эту женщину на звезду преступного мира

Баскетболистка женской НБА на "торговца смертью". Помогите мне разобраться в этом соглашении "Грайнер – Смерть". Все это похоже на одну из отрицательных точек в истории внешней политики США. Или я преувеличиваю?

– спрашивал популярный американский журналист Джейсон Уитлок.

Как было в истории

На самом деле, обмен не создает значительного прецедента – обмены гражданами между государствами или сторонами конфликта, открытого или вымышленного, происходили и раньше. Наиболее известным был обмен между СССР и Чили при активном посредничестве США советского диссидента Буковского на чилийского коммуниста в 1976 году, который остался в памяти благодаря рифме "Обменяли хулигана на Луиса Карвалана". Наиболее кинематографическим – обмен на "Шпионском мосту" советского шпиона Абеля на американского пилота Пауэрса.

Самым громким является обмен израильского солдата Гилада Шалита на 1027 палестинцев. С ним может поспорить обмен героев обороны Мариуполя на Медведчука. Напомним, что кума Путина обменяли на 200 пленных защитников Украины.Израильский солдат Гилад Шалид отдает честь Нетаньяху после освобождения из плена / фото Israel Defense Forces

Как видим, в таких ситуациях, как обмен людей, достаточно сложно определить универсальную модель и устойчивый "курс обмена". Скорее всего, это просто невозможно, ведь для каждого государства его гражданин имеет особую ценность. Кому-то мил даже Медведчук, кто готов отдавать тысячу заключенных, в том числе и сотни осужденных за терроризм, только за одного человека.

Так почему бы не порадоваться, что одна из лучших спортсменок в истории снова на свободе. Ну, а господин Бут и дальше будет наказан, ведь его вернули в Россию. Что может быть хуже?