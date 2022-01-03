Обладательница Большого хрустального глобуса пропустит этап в Оберхофе из-за болезни

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сообщила, что пропустит следующий этап в немецком Оберхофе. Однако она планирует вернуться к соревнованиям в Рупольдинге и Антхольце.

Лидеры Норвегии и Италии не поедут в Оберхоф

По словам биатлонистки, она вынуждена пропустить первый этап в новом году из-за проблем со здоровьем. Норвежка рассказала, что заболела, когда вернулась со стартов во Франции.

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После этапа в Анси Экхофф восстанавливала свое здоровье. Только с 1 января она начала полноценные тренировки.

Я провела первые полноценные тренировки два дня назад, и в конце концов решила, что не хочу форсировать возвращение. Теперь мне нужно сбалансироваться и вернуться в хорошую форму, прежде чем возвращаться на Кубок мира,

– сказала норвежка.

Однако спортсменка заявила, что планирует выступить на последних двух этапах перед Олимпиадой-2022.

Также на первых стартах года не выступит и лидер мужской сборной Италии Лукас Хофер. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Спортсмен написал, что "его тело не работает так, как должно". Он не указал, когда сможет вернуться на Кубок мира. Также он не уточнил: дело в болезни или недостаточной физической форме.

Как выступили биатлонисты в этом сезоне

Сейчас норвежская биатлонистка находится на 27-й позиции в общем зачете. Лучше всего она выступила в австрийском Хохфильцене. Биатлонистка заняла 6-е место в спринтерской гонке.

Итальянец 23-й в зачетном зачете. В этом сезоне лучшая его позиция – 7-е место в спринте в Эстерсунде.

6 января начнется этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Соревнования завершатся 9 января.