Лідери Норвегії та Італії не поїдуть до Обергофа

За словами біатлоністки, вона вимушена пропустити перший етап у новому році через проблеми зі здоров'ям. Норвежка розповіла, що захворіла, коли повернулася зі стартів у Франції.

До речі Бринзак назвав склад жіночої команди на п'ятий етап Кубка світу у Німеччині

Після етапу в Ансі Екгофф відновлювала своє здоров'я. Лише з 1 січня вона розпочала повноцінні тренування.

Я провела перші повноцінні тренування два дні тому, і зрештою вирішила, що не хочу форсувати повернення. Тепер мені потрібно збалансуватися і повернутися в хорошу форму, перш ніж повертатися на Кубок світу,

– сказала норвежка.

Проте спортсменка заявила, що планує виступити на останніх двох етапах перед Олімпіадою-2022.

Також на перших стартах року не виступить і лідер чоловічої збірної Італії Лукас Гофер. Про це він повідомив у своєму твітері.

Спортсмен написав, що "його тіло не працює так, як повинно". Він не зазначив, коли зможу повернутися на Кубок світу. Також він не уточнив: справа у хворобі чи недостатній фізичній формі.

Як виступили біатлоністи у цьому сезоні

Наразі норвезька біатлоністка перебуває на 27-й позиції в загальному заліку. Найкраще вона виступила в австрійському Хохфільцені. Біатлоністка посіла 6-ме місце в спринтерській гонці.

Італієць 23-й у заліковому заліку. У цьому сезоні найкращою його позицією є 7-ме місце у спринті в Естерсунді.

До слова. 6 січня розпочнеться етап Кубка світу з біатлону в Обергофі. Змагання завершаться 9 січня.