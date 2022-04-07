Обладатель "Золотого мяча" взял в руки оружие и защищает Украину от оккупантов

Легендарный футболист Динамо Игорь Беланов записался в территориальную оборону Одессы. Известный игрок с оружием в руках защищает родной город от оккупантов.

Беланов взял в руки оружие

Легендарный нападающий выразил свое восхищение нашими Вооруженными Силами Украины. Также на странице его сети было фото, где он держит в руках оружие.

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Невероятное мужество и неистощимый боевой дух! Все это и многое другое характеризует наших воинов Вооруженных Сил Украины. Мы с вами! Мир Украине и Слава всем, кто противостоит оккупантам, которые смело пришли уничтожать нашу Землю и наш Свободный, Героический Народ! Верим в нашу скорую победу! Слава Украине!,

– написал Беланов.

О том, что известный футболист присоединился к территориальной обороне Одессы, сообщила Zorya Londonsk.



Беланов защищает Одессу от оккупантов / Фото из фейсбука известного футболиста

В марте обладатель "Золотого мяча" встретился с защитниками Украины. Он лично пообщался с нашими героями.



Беланов поступил в терроборону Одессы / Фото из фейсбука известного футболиста

Игорь Беланов – бывший нападающий Динамо, обладатель награды "Золотой мяч" 1986 года, сопредседатель Комитета профессионального футбола УАФ.