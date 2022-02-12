Обижался месяц, – Заваров о скандальном приходе Шевченко в сборную перед Евро-2016

Александр Заваров, бывший помощник экс-тренера сборной Украины Михаила Фоменко, прокомментировал ротацию в национальной команде перед Евро-2016. Перед чемпионатом Европы Заварову пришлось покинуть сборную Украины, а на его место пришел Андрей Шевченко.

У Заварова закончился контракт в 2015 году

Легенда Динамо рассказал, держит ли обиду на Андрея Шевченко, который заменил его в сборной Украины. По словам специалиста, он обижен на ситуацию.

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Как-то на ситуацию. Ну, пообижался месяц. Как-то было обидно, тем более сделано было как будто специально, потому что я во Франции много лет был, жил и живу там, и играл. Как будто во Франции играем, ну что? Трудно было подождать до конца чемпионата Европы, чтобы не продлить со мной контракт?,

– сказал Заваров.

. В конце карьеры футболиста Заваров играл во Франции за Нанси и Сен-Дизье. Также возглавлял Сен-Дизье в период с 1995 до 2003 года. В этом клубе украинец был "играющим тренером".

Украинский тренер рассказал, что у него был контракт со сборной Украины до ноября 2015 года. Его место в сборной занял Шевченко, который стал помощником Фоменко. После Евро-2016 Шевченко возглавил сборную.

"Я мог бы сделать, попросить. Почему мы это делали? Фоменко, Онищенко, я, Сивуха – контракт был до ноября 2015 года. Что стоило президенту Конькову сказать подписать на десять лет со мной контракт?",- заявил Заваров.

Он заверил, что не хотел выпрашивать себе контракт, чтобы остаться в сборной. Вместе с тем, Заварова возмущает, что тогдашняя ФФУ ранее не сообщила, что не продлит с ним контракт.

"Это будет на их совести. Вызови ты за месяц и скажи, что не будем продлевать контракт", – сказал тренер.

Заваров добавил, что вопрос, почему тогдашний тренер сборной Михаил Фоменко не отстаивал его кандидатуру нужно адресовать ему.

Сборная Украины провалила Евро-2016, вылетев из турнира уже после 2-го тура. Украинцы проиграли Германии, Северной Ирландии и Польше, не забив ни одного гола.