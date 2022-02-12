У Заварова закінчився контракт у 2015 році
Легенда Динамо розповів, чи тримає образу на Андрія Шевченка, який замінив його у збірній України. За словами фахівця, він ображений на ситуацію.
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Якось на ситуацію. Ну, поображався місяць. Якось було прикро, тим паче зроблено було ніби спеціально, бо я у Франції багато років був, жив і живу там, і грав. Наче у Франції граємо, ну що? Важко було почекати до кінця чемпіонату Європи, щоб не продовжити зі мною контракт?,
– сказав Заваров.
Український тренер розповів, що в нього був контракт зі збірною України до листопада 2015 року. Його місце у збірній зайняв Шевченко, який став помічником Фоменка. Після Євро-2016 Шевченко очолив збірну.
"Я міг би зробити, попросити. Чому ми це робили? Фоменко, Онищенко, я, Сивуха – контракт був до листопада 2015 року. Що вартувало президенту Конькову сказати підписати на десять років зі мною контракт?", – заявив Заваров.
Він запевнив, що не хотів випрошувати собі контракт, щоб залишитися у збірній. Разом з тим, Заварова обурює, що тодішня ФФУ раніше не повідомила, що не продовжить з ним контракт.
"Це буде на їхній совісті. Виклич ти за місяць і скажи, що не будемо продовжувати контракт", – сказав тренер.
Заваров додав, що питання, чому тодішній тренер збірної Михайло Фоменко не відстоював його кандидатуру – потрібно адресувати йому.