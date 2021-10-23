Обидчик Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес проверил свой пресс во время челленджа с Хафтором Юлиусом Бьернссоном.

К слову Ломаченко съест любого боксера в легком дивизионе, – отец Лопеса

Для сравнения, Лопес – чемпион мира в весе до 61,2 кг, а вес исландца – 156 кг. Классическое – "Давид против Голиафа".

"Давид против Голиафа! Ответил ударом на удар самому сильному человеку в мире!", – прокомментировал Теофимо видео, где он бьет Гафтора в живот.

Несмотря на такую разницу в габаритах, Лопес достойно выдержал удар Горы кулаком по прессу – устоял, выдохнул и признал: "Хорошо ты мне врезал".

Ломаченко проиграл Лопесу