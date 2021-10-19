"Он съест Девина Хейни и Джервонту Дэвиса"

Теофимо Лопес-старший рассказал о текущем раскладе сил в дивизионе.

"На Ломаченко не обращают должного внимания, поскольку думают, что все могут его победить. Но я всем говорил, что Ломаченко разберется с Накатани за семь раундов, и он это сделал", – сказал Теофимо Лопес-старший.

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Он подчеркнул, что Ломаченко нет равных в легком весе.

"Ломаченко съест Девина Хейни и Джервонту Дэвиса. Сейчас Ломаченко съест любого в легком дивизионе. Но если они подождут два-три года, то это будет уже другая история", – отметил Теофимо Лопес.