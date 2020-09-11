Японская теннисистка победила свою соперницу в полуфинале Открытого чемпионата США американку Дженнифер Брэди. Теперь бывшая первая ракетка мира поборется за трофей с Викторией Азаренко из Белоруси.

Осака стала первой финалисткой соревнований. Тяжелый поединок для обеих теннисисток продолжался 2 часа 11 минут, пишет 24 канал.

Наоми Осака (Япония) – Дженнифер Брэди (США) 2:1 (7:6, 3:6, 6:3)

Теннисистки подошли к этому матчу при равном счете в личных противостояниях – 1:1 по победам в поединках.

Соперницы взяли подачи друг у друга. Японка показала хороший матч и выполнила 9 эйсов. При том, что допустила в течение матча лишь одну двойную ошибку, а американка 10 раз подавала на вылет и дважды ошиблась на подаче.

Все-таки в трех сетах сильнее оказалась японская теннисистка. Благодаря этой победе она вышла вперед в личных встречах с американкой – 2:1.

Осака уже побеждала на турнире US Open в 2018 году. В финале она победила своего кумира Серену Уильямс 6-2, 6-4 в игре, в которой Уильямс была оштрафована на гейм за споры с арбитром.

Для Брэди этот выход в четвертый круг стал первым в карьере на турнире Большого Шлема.

Теперь теннисистку из Японии ждет последняя решающая встреча против Виктории Азаренко из Белоруси, которая была сильнее американки Серены Уильямс – 1:6, 6:3, 6:3.

Призовой фонд турнира составляет 53,4 миллиона долларов.

Действующей чемпионкой US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая пропускала турнир из-за пандемии коронавируса, а также потому, что Андрееску хочет сосредоточиться на восстановлении.

Осака – Брэди видеообзор матча