Японська тенісистка перемогла свою суперницю у півфіналі Відкритого чемпіонату США американку Дженніфер Бреді. Тепер експерша ракетка світу побореться за трофей з Вікторією Азаренко з Білорусі.

Осака стала першою фіналісткою змагань. Важкий поєдинок для обох тенісисток тривав 2 години 11 хвилин, пише 24 канал.

Наомі Осака (Японія) – Дженніфер Брейді (США) 2:1 (7:6, 3:6, 6:3)

Тенісистки підійшли до цього матчу за рівного рахунку в особистих протистояннях – 1:1 за перемогами у поєдинках.

Суперниці взяли подачі одна в одної. Японка показала хороший матч та виконала 9 ейсів. При тому, що допустила протягом матчу лише одну подвійну помилку, а американка 10 разів подавала на виліт та двічі помилилась на подачі.

Все-таки у трьох сетах сильнішою виявилась японська тенісистка. Завдяки цій звитязі вона вийшла вперед в особистих зустрічах з американкою – 2:1.

Осака вже перемагала на турнірі US Open у 2018 році. У фіналі вона перемогла свого кумира Серену Вільямс 6-2, 6-4 у грі, в якій Вільямс була оштрафована на гейм за суперечки з арбітром.

Для Брейді цей вихід до четвертого кола став першим у кар'єрі на турнірі Великого Шолома.

Тепер на тенісистку з Японії чекає остання вирішальна зустріч проти Вікторії Азаренко з Білорусі, яка була сильнішою за американку Серену Вільямс – 1:6, 6:3, 6:3.

Призовий фонд турніру складає 53,4 мільйона доларів.

Чинною чемпіонкою US Open є канадка Б'янка Андреєску, яка пропускала турнір через пандемію коронавірусу, а також через те, що Андреєску хоче зосередитися на відновленні.

​Осака – Брейді відеоогляд матчу