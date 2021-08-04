Обезьяньи крики: матч Лиги чемпионов в Чехии прервали из-за расизма

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Спарта – Монако был прерван. Все из-за расизма в сторону футболиста французского клуба.

Фанаты опять за свое

На 37-й минуте счет встречи был открыт. Монако получил право на угловой, который завершился результативным ударом головой Орельена Чуамени.

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Футболист французского клуба решил демонстративно отпраздновать взятие ворот перед сектором фанатов соперника. Но его празднования были недолгими. Болельщики начали выкрикивать оскорбительные слова и издавали звуки, которые были похожи на обезьяньи.

Хавбек хорошо это услышал и сразу побежал жаловаться к арбитру. Майкл Оливер принял решение приостановить игру, а на арене прозвучало предупреждение для фанатов. Игроки Монако хотели уйти в раздевалку, но решили все-таки продолжить поединок.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. А уже после отдыха французы забили второй. На 59-й минуте Фолланд получил классную передачу, но переиграть голкипера соперника не смог. Немецкий нападающий получил второй шанс на гол после сброса от партнера по команде. Этой возможности он не упустил.

Первый поединок квалификации завершился уверенной победой Монако 0:2. Ответный матч состоится 10 августа.