Фанаты опять за свое
На 37-й минуте счет встречи был открыт. Монако получил право на угловой, который завершился результативным ударом головой Орельена Чуамени.
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Футболист французского клуба решил демонстративно отпраздновать взятие ворот перед сектором фанатов соперника. Но его празднования были недолгими. Болельщики начали выкрикивать оскорбительные слова и издавали звуки, которые были похожи на обезьяньи.
Хавбек хорошо это услышал и сразу побежал жаловаться к арбитру. Майкл Оливер принял решение приостановить игру, а на арене прозвучало предупреждение для фанатов. Игроки Монако хотели уйти в раздевалку, но решили все-таки продолжить поединок.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. А уже после отдыха французы забили второй. На 59-й минуте Фолланд получил классную передачу, но переиграть голкипера соперника не смог. Немецкий нападающий получил второй шанс на гол после сброса от партнера по команде. Этой возможности он не упустил.