Бавария – Боруссия М 1:2

Голы: Левандовский, 18 – Нойхаус, 27, Лайнер, 31

Лидер немецкой Бундеслиги подошел к матчу с безумными потерями. Все из-за вспышки коронавируса в расположении команды.

Смотрите также МанСити без Зинченко поиздевался над соперником в Кубке Англии: видеообзор

Однако и это не помешало мюнхенцам первыми размочить нули на табло. На 18-й минуте Левандовский красиво обработал передачу, оторвался от соперника и мощным ударом открыл счет в матче – 1:0.

Камбэк Боруссии

Лишь девять минут продержалось преимущество Баварии. На 27-й минуте Нойхаус оказался самым ловким в штрафной после неуверенных действий хозяев. Футболист Боруссии ударом в одно касание пробил между ног вратарю 1:1.

Щедрый на голы тайм создали обе команды. Еще до перерыва гости повели в счете. Лайнер лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового и вывел гостей вперед – 1:2.

Что не скажешь о второй части игры. Команды не забили, а Баварии так и не удалось свести матч хотя бы к мировой.

Бавария неожиданно уступила менхенгладбахской Боруссии со счетом 1:2.

Мюнхенский клуб продолжает лидировать в Бундеслиге, имея в своем активе 43 балла. Ближайший конкурент дортмундская Боруссия отстает на 9 очков.

Боруссия Менхенгладбах с 22 пунктами идет 11-й.

Смотрите видеообзор матча