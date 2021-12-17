Нужно выигрывать эту группу, – эмоциональная реакция Петракова на жеребьевку Лиги наций
Источник:УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2022/2023. Украина попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.
Всего в третьем сезоне Лиги наций традиционно выступят 55 национальных сборных, разделенных на четыре дивизиона – A, B, C, D.
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Мы еще ни разу не встречались с Ирландией. С Шотландией будем бороться в полуфинале плей-офф ЧМ-2022. А с сильно изменившей команду Арменией наша сборная давно не виделась. Они отлично начали отбор ЧМ-2022. Правда, потом что-то у них не сложилось.
Думаю, будет интересно. Если мы хотим вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу. У ребят будет возможность поиграть, а у нас на них посмотреть. В июне нас ждут сразу четыре матча. А еще два пройдут в начале осени,
– сказал Петраков.
Коротко о Лиге наций
Команды в группе сыграют с каждым из соперников на дому и на выезде. Первые четыре тура пройдут в июне 2022 года, еще два – в сентябре 2022-го.
В первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.
Лига В
Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения
Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания
Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.
Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.
Календарь матчей Лиги Наций
- 1-й тур: 2 – 4 июня 2022 года.
- 2-й тур: 5 – 8 июня 2022 года.
- 3-й тур: 9 – 11 июня 2022 года.
- 4-й тур: 12 – 14 июня 2022 года.
- 5-й тур: 22 – 24 сентября 2022 года.
- 6-й тур: 25 – 27 сентября 2022 года.