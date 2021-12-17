Нужно выигрывать эту группу, – эмоциональная реакция Петракова на жеребьевку Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2022/2023. Украина попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

Всего в третьем сезоне Лиги наций традиционно выступят 55 национальных сборных, разделенных на четыре дивизиона – A, B, C, D.

К слову Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2022/2023

Мы еще ни разу не встречались с Ирландией. С Шотландией будем бороться в полуфинале плей-офф ЧМ-2022. А с сильно изменившей команду Арменией наша сборная давно не виделась. Они отлично начали отбор ЧМ-2022. Правда, потом что-то у них не сложилось.



Думаю, будет интересно. Если мы хотим вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу. У ребят будет возможность поиграть, а у нас на них посмотреть. В июне нас ждут сразу четыре матча. А еще два пройдут в начале осени,

– сказал Петраков.

Коротко о Лиге наций

Команды в группе сыграют с каждым из соперников на дому и на выезде. Первые четыре тура пройдут в июне 2022 года, еще два – в сентябре 2022-го.

В первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.

Лига В

Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания

Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Календарь матчей Лиги Наций