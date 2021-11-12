Нурмагомедова арестовали прямо в самолете: появилось видео
Источник:телеграм-канал BAZA
В четверг, 11 ноября, был задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Полиция арестовала бойца ММА прямо в самолете, который прилетел в Шереметьево.
Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ждали полицейские.
К слову Сбил полицейского: в Москве задержали брата Хабиба
Сейчас Нурмагомедову грозит реальный тюремный срок. Все будет зависеть от статьи, по которой будет квалифицироваться преступление (применение насилия в отношении представителя власти или посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и наказание может ограничиться исправительными работами и денежным штрафом или заключением на срок до 20 лет.
Видео задержания брата Хабиба Нурмагомедова
Что известно об Усмане Нурмагомедове
- Свой последний бой Усман Нурмагомедов провел в октябре на турнире Bellator 269 в Москве.
- В поединке он победил финна Патрика Пиетилло.
- Хабиб Нурмагомедов является абсолютным рекордсменом UFC.
- В 2021 закончил бойцовскую карьеру. В последнем поединке победил американца Джастина Гейджи.