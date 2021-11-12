Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ждали полицейские.

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Сейчас Нурмагомедову грозит реальный тюремный срок. Все будет зависеть от статьи, по которой будет квалифицироваться преступление (применение насилия в отношении представителя власти или посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и наказание может ограничиться исправительными работами и денежным штрафом или заключением на срок до 20 лет.

Видео задержания брата Хабиба Нурмагомедова

Что известно об Усмане Нурмагомедове