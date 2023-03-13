Претендент на премию Пушкаша: оппонент Зинченко в ЛЕ забил красивый гол рабоной - видео

13 марта 2023, 23:10
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Игрок лиссабонского Спортинга забил невероятно красивый мяч. Футболист португальского коллектива смело может претендовать на премию Пушкаша.

Нуну Сантуш решил порадовать фанатов Спортинга перед сложным матчем против Арсенала Александра Зинченко в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Португальский игрок устроил настоящую магию на футбольном поле. 24 канал.

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Такое не часто увидишь

Лиссабонский Спортинг уверенно разгромил Боавишту (3:0) в матче чемпионата Португалии в преддверии встречи с "канонирами". Игроки "львов" решили одержать победу в поистине красивом стиле, а праздник на футбольном поле лично организовал полузащитник Спортинга Нуну Сантуш.

Португальский полузащитник на 17-й минуте встречи открыл счет в матче феноменальным ударом. Нуну укротил мяч, катившийся к нему на 11 метров, в красивом стиле, а именно рабоной направив мяч в "девятку" ворот соперника. Сантуш сорвал настоящие овации на стадионе.

Гол-красавчик от португальца:

 

 

Автор: Роман Колодрубський