Нуну Сантуш решил порадовать фанатов Спортинга перед сложным матчем против Арсенала Александра Зинченко в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Португальский игрок устроил настоящую магию на футбольном поле. 24 канал.

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Такое не часто увидишь

Лиссабонский Спортинг уверенно разгромил Боавишту (3:0) в матче чемпионата Португалии в преддверии встречи с "канонирами". Игроки "львов" решили одержать победу в поистине красивом стиле, а праздник на футбольном поле лично организовал полузащитник Спортинга Нуну Сантуш.

Португальский полузащитник на 17-й минуте встречи открыл счет в матче феноменальным ударом. Нуну укротил мяч, катившийся к нему на 11 метров, в красивом стиле, а именно рабоной направив мяч в "девятку" ворот соперника. Сантуш сорвал настоящие овации на стадионе.

Гол-красавчик от португальца: