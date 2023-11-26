Нуньес набросился на Гвардиолу после матча Ман Сити – Ливерпуль: момент попал на видео

25 ноября состоялся центральный матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, где встречались действующий чемпион страны Манчестер Сити и Ливерпуль. Игра прошла в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер".

Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола и нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес после матча команд в 13-м туре Английской Премьер-лиги, завершившегося вничью 1:1, конфликтовали после финального свистка, пишет 24 Канал.

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Что произошло после матча

Уругваец подошел к тренеру "горожан" и что-то ему выразил, после чего они начали эмоциональный спор. Наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу пришлось силой отвести подопечного в раздевалку.

На пресс-конференции у Гвардиолы спросили о случившемся, но испанский специалист отвечать не стал.

Видео схватки

"Что произошло? Ничего", – заявил Жюзем.

Отметим, что команды сыграли вничью 1:1, на гол Эрлинга Холланда ответил Трент Александер-Арнольд.

Манчестер Сити, имея 29 очков, занимает второе место в таблице АПЛ. Ливерпуль с 28 пунктами идет третьим.